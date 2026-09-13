Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725194
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
190
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P
Совместимый струйный картридж Cactus CS-C6578D №78 предназначен для цветной печати на классических принтерах и МФУ Hewlett-Packard (HP). Он является полноценным восстановленным (remanufactured) аналогом оригинального картриджа HP 78 (C6578D), совмещая в одном корпусе три цвета чернил и интегрированную печатающую головку.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Совместимый струйный картридж Cactus CS-C6578D №78 предназначен для цветной печати на классических принтерах и МФУ Hewlett-Packard (HP). Он является полноценным восстановленным (remanufactured) аналогом оригинального картриджа HP 78 (C6578D), совмещая в одном корпусе три цвета чернил и интегрированную печатающую головку.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P