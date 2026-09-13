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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725193
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Описание товара Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c
Многие владельцы печатной техники отказываются от оригинальных расходников. Причина этому – серьезные затраты на обслуживание принтера. Именно на расходных материалах зарабатывают почти все производители техники. Но вы можете приобрести картридж струйный Cactus CS-C6578A от сторонней компании.
Этот расходник совместимого типа. Его изготовлением занималась компания Cactus, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке. При создании картриджа Cactus CS-C6578A специалисты полностью скопировали оригинальный расходник от HP.
Данное изделие дублирует его по всем параметрам. При установке этого картриджа вы не заметите отличий. Не нарушается работа принтера, не ухудшается качество печати, не падает производительность техники.
Картридж адаптирован для ряда устройств HP из серии Deskjet. Производитель представил список моделей принтеров, с которыми можно использовать расходник. Внимательно изучите этот перечень и найдите в нем свое устройство.
Данный картридж многоцветный. Он подготовлен для выполнения струйной печати, обладает емкостью 38 мл. Примерный указанный производителем ресурс – 1200 страниц от одного картриджа.
Многие владельцы печатной техники отказываются от оригинальных расходников. Причина этому – серьезные затраты на обслуживание принтера. Именно на расходных материалах зарабатывают почти все производители техники. Но вы можете приобрести картридж струйный Cactus CS-C6578A от сторонней компании.
Этот расходник совместимого типа. Его изготовлением занималась компания Cactus, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке. При создании картриджа Cactus CS-C6578A специалисты полностью скопировали оригинальный расходник от HP.
Данное изделие дублирует его по всем параметрам. При установке этого картриджа вы не заметите отличий. Не нарушается работа принтера, не ухудшается качество печати, не падает производительность техники.
Картридж адаптирован для ряда устройств HP из серии Deskjet. Производитель представил список моделей принтеров, с которыми можно использовать расходник. Внимательно изучите этот перечень и найдите в нем свое устройство.
Данный картридж многоцветный. Он подготовлен для выполнения струйной печати, обладает емкостью 38 мл. Примерный указанный производителем ресурс – 1200 страниц от одного картриджа.
Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c