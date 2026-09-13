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Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c

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Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c - фото 2
Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1200
  • Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c - фото 2
  • Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725193
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1200
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
190

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c

Многие владельцы печатной техники отказываются от оригинальных расходников. Причина этому – серьезные затраты на обслуживание принтера. Именно на расходных материалах зарабатывают почти все производители техники. Но вы можете приобрести картридж струйный Cactus CS-C6578A от сторонней компании. Этот расходник совместимого типа. Его изготовлением занималась компания Cactus, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке. При создании картриджа Cactus CS-C6578A специалисты полностью скопировали оригинальный расходник от HP. Данное изделие дублирует его по всем параметрам. При установке этого картриджа вы не заметите отличий. Не нарушается работа принтера, не ухудшается качество печати, не падает производительность техники. Картридж адаптирован для ряда устройств HP из серии Deskjet. Производитель представил список моделей принтеров, с которыми можно использовать расходник. Внимательно изучите этот перечень и найдите в нем свое устройство. Данный картридж многоцветный. Он подготовлен для выполнения струйной печати, обладает емкостью 38 мл. Примерный указанный производителем ресурс – 1200 страниц от одного картриджа.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1200
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Многие владельцы печатной техники отказываются от оригинальных расходников. Причина этому – серьезные затраты на обслуживание принтера. Именно на расходных материалах зарабатывают почти все производители техники. Но вы можете приобрести картридж струйный Cactus CS-C6578A от сторонней компании. Этот расходник совместимого типа. Его изготовлением занималась компания Cactus, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке. При создании картриджа Cactus CS-C6578A специалисты полностью скопировали оригинальный расходник от HP. Данное изделие дублирует его по всем параметрам. При установке этого картриджа вы не заметите отличий. Не нарушается работа принтера, не ухудшается качество печати, не падает производительность техники. Картридж адаптирован для ряда устройств HP из серии Deskjet. Производитель представил список моделей принтеров, с которыми можно использовать расходник. Внимательно изучите этот перечень и найдите в нем свое устройство. Данный картридж многоцветный. Он подготовлен для выполнения струйной печати, обладает емкостью 38 мл. Примерный указанный производителем ресурс – 1200 страниц от одного картриджа.
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Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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