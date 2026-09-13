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Картридж струйный Cactus CS-C1Q12A №727 черный (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-C1Q12A №727 черный (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530

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Картридж струйный Cactus CS-C1Q12A №727 черный (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725190
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-C1Q12A №727 черный (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530

Совместимый струйный картридж Cactus CS-C1Q12A №727 разработан для использования в широкоформатных принтерах и плоттерах серии HP DesignJet. Он является высококачественной альтернативой оригинальному матовому черному картриджу HP 727 (C1Q12A) и поставляется со встроенным электронным чипом для автоматического распознавания плоттером.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-C1Q12A №727 черный (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый струйный картридж Cactus CS-C1Q12A №727 разработан для использования в широкоформатных принтерах и плоттерах серии HP DesignJet. Он является высококачественной альтернативой оригинальному матовому черному картриджу HP 727 (C1Q12A) и поставляется со встроенным электронным чипом для автоматического распознавания плоттером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-C1Q12A №727 черный (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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