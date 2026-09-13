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Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of

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Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
825
  • Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725184
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
825
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
120

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of

Совместимый струйный картридж Cactus CS-3YL82AE №912XL предназначен для цветной печати на офисных устройствах HP OfficeJet и OfficeJet Pro. Он поставляется со встроенным электронным чипом и заменяет оригинальную раздельную чернильницу пурпурного цвета HP 912XL (3YL82AE)

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
825
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый струйный картридж Cactus CS-3YL82AE №912XL предназначен для цветной печати на офисных устройствах HP OfficeJet и OfficeJet Pro. Он поставляется со встроенным электронным чипом и заменяет оригинальную раздельную чернильницу пурпурного цвета HP 912XL (3YL82AE)
Самовывоз
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Картридж струйный Cactus CS-3YL82AE 912XL пурпурный (10.5мл) для HP OfficeJet 8012/8014/8015/8017;Of - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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