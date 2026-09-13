Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-3JA25AE 963 желт.пигм. (11мл) для HP OfficeJet 9010/9012/9013/9014/9015/ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-3JA25AE 963 желт.пигм. (11мл) для HP OfficeJet 9010/9012/9013/9014/9015/

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-3JA25AE 963 желт.пигм. (11мл) для HP OfficeJet 9010/9012/9013/9014/9015/
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725174
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-3JA25AE 963 желт.пигм. (11мл) для HP OfficeJet 9010/9012/9013/9014/9015/

Совместимый струйный картридж Cactus CS-3JA25AE №963 предназначен для цветной печати на офисных принтерах и многофункциональных устройствах HP OfficeJet Pro. Он оснащен электронным чипом и является полноценной альтернативой оригинальному желтому картриджу стандартной емкости HP 963 (3JA25AE).

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-3JA25AE 963 желт.пигм. (11мл) для HP OfficeJet 9010/9012/9013/9014/9015/




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый струйный картридж Cactus CS-3JA25AE №963 предназначен для цветной печати на офисных принтерах и многофункциональных устройствах HP OfficeJet Pro. Он оснащен электронным чипом и является полноценной альтернативой оригинальному желтому картриджу стандартной емкости HP 963 (3JA25AE).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-3JA25AE 963 желт.пигм. (11мл) для HP OfficeJet 9010/9012/9013/9014/9015/ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...