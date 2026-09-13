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Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр)

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Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр) - фото 1
Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
40000
  • Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр) - фото 1
  • Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725167
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
40000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х4
Вес, кг.
1.16

Описание товара Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр)

Струйный картридж NV Print T9661 Black – совместимая модель с черной краской для печати на принтерах и МФУ Epson WorkForce Pro. Его можно установить вместо оригинального картриджа Epson T9661. Струйный механизм нанесения краски на бумагу делает печать четкой, с плавным переходом оттенка. Это позволяет получать распечатки текста, презентаций, таблиц и фото с насыщенным цветом без искажений. Струйного картриджа NV Print T9661 Black хватает на 40000 страниц при полной заправке. Ресурс можно отличаться от заявленного в зависимости от состояния печатного устройства и процента заполнения страницы при печати. Чтобы установить картридж, нужно удалить с него защитные транспортировочные элементы и зафиксировать в гнезде принтера нажатием до щелчка.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
40000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж NV Print T9661 Black – совместимая модель с черной краской для печати на принтерах и МФУ Epson WorkForce Pro. Его можно установить вместо оригинального картриджа Epson T9661. Струйный механизм нанесения краски на бумагу делает печать четкой, с плавным переходом оттенка. Это позволяет получать распечатки текста, презентаций, таблиц и фото с насыщенным цветом без искажений. Струйного картриджа NV Print T9661 Black хватает на 40000 страниц при полной заправке. Ресурс можно отличаться от заявленного в зависимости от состояния печатного устройства и процента заполнения страницы при печати. Чтобы установить картридж, нужно удалить с него защитные транспортировочные элементы и зафиксировать в гнезде принтера нажатием до щелчка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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