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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
40000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725167
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Описание товара Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр)
Струйный картридж NV Print T9661 Black – совместимая модель с черной краской для печати на принтерах и МФУ Epson WorkForce Pro. Его можно установить вместо оригинального картриджа Epson T9661. Струйный механизм нанесения краски на бумагу делает печать четкой, с плавным переходом оттенка. Это позволяет получать распечатки текста, презентаций, таблиц и фото с насыщенным цветом без искажений.
Струйного картриджа NV Print T9661 Black хватает на 40000 страниц при полной заправке. Ресурс можно отличаться от заявленного в зависимости от состояния печатного устройства и процента заполнения страницы при печати. Чтобы установить картридж, нужно удалить с него защитные транспортировочные элементы и зафиксировать в гнезде принтера нажатием до щелчка.
Струйный картридж NV Print T9661 Black – совместимая модель с черной краской для печати на принтерах и МФУ Epson WorkForce Pro. Его можно установить вместо оригинального картриджа Epson T9661. Струйный механизм нанесения краски на бумагу делает печать четкой, с плавным переходом оттенка. Это позволяет получать распечатки текста, презентаций, таблиц и фото с насыщенным цветом без искажений.
Струйного картриджа NV Print T9661 Black хватает на 40000 страниц при полной заправке. Ресурс можно отличаться от заявленного в зависимости от состояния печатного устройства и процента заполнения страницы при печати. Чтобы установить картридж, нужно удалить с него защитные транспортировочные элементы и зафиксировать в гнезде принтера нажатием до щелчка.
Струйный картридж NV Print T9661 Black для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, WF-M5799DWF (40 000 стр) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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