Матричный картридж NVP для Epson LX-350/LQ-350/LX-300/LX-300+/ 300+II/LQ-300/LQ-300K+/ LQ-300K+II/LX400/800/810/850/870/860 / LQ200/400/450/500/510/550/570/800/850/850+/870 (NV-RC-C13S015637BA) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725149
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Матричный картридж NVP для Epson LX-350/LQ-350/LX-300/LX-300+/ 300+II/LQ-300/LQ-300K+/ LQ-300K+II/LX400/800/810/850/870/860 / LQ200/400/450/500/510/550/570/800/850/850+/870 (NV-RC-C13S015637BA) совместимый
Матричный картридж NVP для Epson LX-350/LQ-350/LX-300/LX-300+/ 300+II/LQ-300/LQ-300K+/ LQ-300K+II/LX400/800/810/850/870/860 / LQ200/400/450/500/510/550/570/800/850/850+/870 (NV-RC-C13S015637BA) совместимый
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Матричный картридж NVP для Epson LX-350/LQ-350/LX-300/LX-300+/ 300+II/LQ-300/LQ-300K+/ LQ-300K+II/LX400/800/810/850/870/860 / LQ200/400/450/500/510/550/570/800/850/850+/870 (NV-RC-C13S015637BA) совместимый
Матричный картридж NVP для Epson LX-350/LQ-350/LX-300/LX-300+/ 300+II/LQ-300/LQ-300K+/ LQ-300K+II/LX400/800/810/850/870/860 / LQ200/400/450/500/510/550/570/800/850/850+/870 (NV-RC-C13S015637BA) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Матричный картридж NVP для Epson LX-350/LQ-350/LX-300/LX-300+/ 300+II/LQ-300/LQ-300K+/ LQ-300K+II/LX400/800/810/850/870/860 / LQ200/400/450/500/510/550/570/800/850/850+/870 (NV-RC-C13S015637BA) совместимый