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Струйный картридж NV Print PG-445XL (NV-8282B001) Black для Canon MG2440/MG2540 (14 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print PG-445XL (NV-8282B001) Black для Canon MG2440/MG2540 (14 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print PG-445XL (NV-8282B001) Black для Canon MG2440/MG2540 (14 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725106
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
80

Описание товара Струйный картридж NV Print PG-445XL (NV-8282B001) Black для Canon MG2440/MG2540 (14 мл) совместимый

Струйный картридж NV Print PG-445XL (NV-8282B001) Black — это совместимый картридж со встроенной печатающей головкой, разработанный как доступная альтернатива оригинальному картриджу Canon PG-445XL. Он ориентирован на использование в домашних условиях и малых офисах.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print PG-445XL (NV-8282B001) Black для Canon MG2440/MG2540 (14 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж NV Print PG-445XL (NV-8282B001) Black — это совместимый картридж со встроенной печатающей головкой, разработанный как доступная альтернатива оригинальному картриджу Canon PG-445XL. Он ориентирован на использование в домашних условиях и малых офисах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print PG-445XL (NV-8282B001) Black для Canon MG2440/MG2540 (14 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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