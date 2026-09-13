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Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый - фото 1
Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
  • Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый - фото 1
  • Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725104
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х4
Вес, г.
405

Описание товара Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый

Струйный картридж NV Print PFI-320MBK Matte Black предназначен для использования с моделями Canon ImagePROGRAF TM-200, TM-205, TM-300 и TM-305. Этот картридж обеспечивает надежную и качественную печать благодаря струйной технологии, что делает его отличным выбором для профессиональной графики и чертежей. Объем картриджа составляет 300 мл, что позволяет выполнять большие объемы печати без частой замены. Совместимость с популярными моделями Canon делает его универсальным решением для различных задач. Изготовленный из пластика, картридж обладает компактными размерами 190x90x40 мм, что упрощает его установку и хранение. Отсутствие чипа способствует снижению затрат на печать.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж NV Print PFI-320MBK Matte Black предназначен для использования с моделями Canon ImagePROGRAF TM-200, TM-205, TM-300 и TM-305. Этот картридж обеспечивает надежную и качественную печать благодаря струйной технологии, что делает его отличным выбором для профессиональной графики и чертежей. Объем картриджа составляет 300 мл, что позволяет выполнять большие объемы печати без частой замены. Совместимость с популярными моделями Canon делает его универсальным решением для различных задач. Изготовленный из пластика, картридж обладает компактными размерами 190x90x40 мм, что упрощает его установку и хранение. Отсутствие чипа способствует снижению затрат на печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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