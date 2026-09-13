Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print PFI-320MBK (NV-2889C001) Matte Black для Canon ImagePROGRAF TM-200/205/300/305 (300 мл) совместимый
Струйный картридж NV Print PFI-320MBK Matte Black предназначен для использования с моделями Canon ImagePROGRAF TM-200, TM-205, TM-300 и TM-305. Этот картридж обеспечивает надежную и качественную печать благодаря струйной технологии, что делает его отличным выбором для профессиональной графики и чертежей. Объем картриджа составляет 300 мл, что позволяет выполнять большие объемы печати без частой замены. Совместимость с популярными моделями Canon делает его универсальным решением для различных задач. Изготовленный из пластика, картридж обладает компактными размерами 190x90x40 мм, что упрощает его установку и хранение. Отсутствие чипа способствует снижению затрат на печать.
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