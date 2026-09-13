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Струйный картридж NV Print PFI-107Y (NV-6708B001) Yellow для Canon imagePROGRAF iPF670/680/770 (130 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print PFI-107Y (NV-6708B001) Yellow для Canon imagePROGRAF iPF670/680/770 (130 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print PFI-107Y (NV-6708B001) Yellow для Canon imagePROGRAF iPF670/680/770 (130 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725095
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Струйный картридж NV Print PFI-107Y (NV-6708B001) Yellow для Canon imagePROGRAF iPF670/680/770 (130 мл) совместимый

Совместимый картридж NV Print PFI-107Y представляет собой доступную альтернативу оригинальному блоку Canon PFI-107Y. Прочный пластиковый корпус содержит качественный краситель, который быстро высыхает на бумаге и не забивает дюзы печатающей головки плоттера. Он оптимален для потоковой печати проектной и конструкторской документации в копицентрах, инженерных отделах и строительных компаниях.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print PFI-107Y (NV-6708B001) Yellow для Canon imagePROGRAF iPF670/680/770 (130 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый картридж NV Print PFI-107Y представляет собой доступную альтернативу оригинальному блоку Canon PFI-107Y. Прочный пластиковый корпус содержит качественный краситель, который быстро высыхает на бумаге и не забивает дюзы печатающей головки плоттера. Он оптимален для потоковой печати проектной и конструкторской документации в копицентрах, инженерных отделах и строительных компаниях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print PFI-107Y (NV-6708B001) Yellow для Canon imagePROGRAF iPF670/680/770 (130 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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