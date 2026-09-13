Струйный картридж NV Print CL-446XL (NV-8284B001) Color для Canon MG2440/MG2540 (12 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725074
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
300
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
75
Описание товара Струйный картридж NV Print CL-446XL (NV-8284B001) Color для Canon MG2440/MG2540 (12 мл) совместимый
NV Print NV-8284B001 представляет собой недорогую замену оригинальному расходному материалу Canon CL-446XL. Картридж поставляется в корпусе из прочного пластика и предназначен для цветной струйной печати документов, графики и фотографий дома или в офисе
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
300
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
NV Print NV-8284B001 представляет собой недорогую замену оригинальному расходному материалу Canon CL-446XL. Картридж поставляется в корпусе из прочного пластика и предназначен для цветной струйной печати документов, графики и фотографий дома или в офисе
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Струйный картридж NV Print CL-446XL (NV-8284B001) Color для Canon MG2440/MG2540 (12 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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