Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый
Картридж NV Print C-PFI300 CO с прозрачного цвета предназначен для установки в струйные принтеры бренда Canon. Обеспечивает печать насыщенным цветом. Объем жидкости для чернил составляет 12 мл. Легко вставляется в принтер, это экономит время на замену. Картридж совместим с принтером Canon PROGRAF PRO-300. NV Print C-PFI300 CO является экономичной альтернативой оригинальному картриджу Canon PFI-300CO (4201C001). Данный состав выравнивает поверхность отпечатка на глянцевой, полуглянцевой и атласной фотобумаге. Он устраняет эффект бронзинга, убирает нежелательные рассеивания света, делает черные тона более глубокими, а цветные области — максимально насыщенными и защищенными от внешних факторов. Картридж оснащен совместимым чипом для полноценного взаимодействия с принтером.
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