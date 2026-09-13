Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725068
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
300
Описание товара Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый
NV Print NV-6384B010 — это экономичный совместимый набор-аналог оригинального мультипака Canon Multipack CLI-42 (6384B010). Водорастворимая формула чернил глубоко проникает в глянцевые слои фотобумаги, исключая эффект бронзинга, что гарантирует яркие пейзажи и плавные монохромные градиенты благодаря расширенной группе серых оттенков (Grey и Light Grey). Все картриджи в наборе укомплектованы чипами для контроля уровня чернил
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
NV Print NV-6384B010 — это экономичный совместимый набор-аналог оригинального мультипака Canon Multipack CLI-42 (6384B010). Водорастворимая формула чернил глубоко проникает в глянцевые слои фотобумаги, исключая эффект бронзинга, что гарантирует яркие пейзажи и плавные монохромные градиенты благодаря расширенной группе серых оттенков (Grey и Light Grey). Все картриджи в наборе укомплектованы чипами для контроля уровня чернил
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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