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Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn

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Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
  • Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725052
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х3
Вес, г.
400

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn

Струйный картридж CACTUS CS-J3M70A 981A желтый 120 мл для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn 1911420 предназначен для печати. Обеспечивает высококачественную печать с яркими цветами и четкими деталями, что позволяет создавать красочные изображения прямо из дома или офиса. Простая установка и замена экономит время и силы. Имеет долгий срок службы, поэтому отличается практичностью.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж CACTUS CS-J3M70A 981A желтый 120 мл для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn 1911420 предназначен для печати. Обеспечивает высококачественную печать с яркими цветами и четкими деталями, что позволяет создавать красочные изображения прямо из дома или офиса. Простая установка и замена экономит время и силы. Имеет долгий срок службы, поэтому отличается практичностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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