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Картридж струйный Cactus CS-F9J80A 727 серый (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-F9J80A 727 серый (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2

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Картридж струйный Cactus CS-F9J80A 727 серый (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725049
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х4
Вес, г.
470

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-F9J80A 727 серый (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2

Cactus CS-F9J80A 727 XXL — это экономичный совместимый чернильный блок экстра-объема для профессиональной печати чертежей, графики, карт и проектной документации в проектных бюро, типографиях и копировальных центрах. Серый цвет является критически важным компонентом палитры плоттера, так как он отвечает за плавность тоновых переходов, реалистичные тени и нейтральные монохромные полутона. Картридж оснащен совместимым чипом для индикации уровня остатка чернил

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-F9J80A 727 серый (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-F9J80A 727 XXL — это экономичный совместимый чернильный блок экстра-объема для профессиональной печати чертежей, графики, карт и проектной документации в проектных бюро, типографиях и копировальных центрах. Серый цвет является критически важным компонентом палитры плоттера, так как он отвечает за плавность тоновых переходов, реалистичные тени и нейтральные монохромные полутона. Картридж оснащен совместимым чипом для индикации уровня остатка чернил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-F9J80A 727 серый (300мл) для HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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