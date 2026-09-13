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Картридж струйный Cactus CS-F9J77A 727 пурпурный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-F9J77A 727 пурпурный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530

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Картридж струйный Cactus CS-F9J77A 727 пурпурный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725046
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-F9J77A 727 пурпурный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530

Cactus CS-F9J77A 727 XXL представляет собой надежную и экономичную альтернативу оригинальному блоку для типографий, проектных бюро и картографических центров. Пурпурный цвет является базовым компонентом триадной схемы печати, отвечая за точное воспроизведение красных, розовых, фиолетовых и глубоких синих оттенков на чертежах и презентационных материалах. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного контроля уровня чернил системой плоттера.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-F9J77A 727 пурпурный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-F9J77A 727 XXL представляет собой надежную и экономичную альтернативу оригинальному блоку для типографий, проектных бюро и картографических центров. Пурпурный цвет является базовым компонентом триадной схемы печати, отвечая за точное воспроизведение красных, розовых, фиолетовых и глубоких синих оттенков на чертежах и презентационных материалах. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного контроля уровня чернил системой плоттера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-F9J77A 727 пурпурный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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