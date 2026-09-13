Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-F6V19AE 123XL черный (480стр.) (18мл) для HP DeskJet 1110/1111/1112/2130 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-F6V19AE 123XL черный (480стр.) (18мл) для HP DeskJet 1110/1111/1112/2130

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-F6V19AE 123XL черный (480стр.) (18мл) для HP DeskJet 1110/1111/1112/2130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725044
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-F6V19AE 123XL черный (480стр.) (18мл) для HP DeskJet 1110/1111/1112/2130

Cactus CS-F6V19AE представляет собой готовый к работе печатный блок «два в одном» (чернильный танк совмещен с дюзами печатающей головки). Картридж оптимален для учебных и повседневных бытовых задач: печати рефератов, документов, рецептов или квитанций. Поставляется со встроенным совместимым чипом, который корректно распознается принтером при установке. Каждый раз при смене такого картриджа вы обновляете и печатающие сопла, что снижает риск поломки самого принтера из-за засоров.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-F6V19AE 123XL черный (480стр.) (18мл) для HP DeskJet 1110/1111/1112/2130




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-F6V19AE представляет собой готовый к работе печатный блок «два в одном» (чернильный танк совмещен с дюзами печатающей головки). Картридж оптимален для учебных и повседневных бытовых задач: печати рефератов, документов, рецептов или квитанций. Поставляется со встроенным совместимым чипом, который корректно распознается принтером при установке. Каждый раз при смене такого картриджа вы обновляете и печатающие сопла, что снижает риск поломки самого принтера из-за засоров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-F6V19AE 123XL черный (480стр.) (18мл) для HP DeskJet 1110/1111/1112/2130 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...