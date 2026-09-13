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Картридж струйный Cactus CS-F6T78AE 913A пурпурный (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-F6T78AE 913A пурпурный (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw

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Картридж струйный Cactus CS-F6T78AE 913A пурпурный (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725040
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х3
Вес, г.
150

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-F6T78AE 913A пурпурный (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw

Cactus CS-F6T78AE представляет собой экономичную альтернативу оригинальному блоку для коммерческой и офисной печати. Использование пурпурного пигмента обеспечивает точную цветопередачу красных, фиолетовых и розовых оттенков при создании презентаций, графиков и цветных отчетов, сохраняя высокую четкость элементов. Картридж оснащен совместимым электронным чипом и сразу готов к установке.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-F6T78AE 913A пурпурный (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-F6T78AE представляет собой экономичную альтернативу оригинальному блоку для коммерческой и офисной печати. Использование пурпурного пигмента обеспечивает точную цветопередачу красных, фиолетовых и розовых оттенков при создании презентаций, графиков и цветных отчетов, сохраняя высокую четкость элементов. Картридж оснащен совместимым электронным чипом и сразу готов к установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-F6T78AE 913A пурпурный (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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