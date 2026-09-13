Картридж струйный Cactus CS-F6T77AE 913A голубой (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725039
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х3
Вес, г.
90
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-F6T77AE 913A голубой (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw
Cactus CS-F6T77AE представляет собой надежную и экономичную альтернативу оригинальному блоку для коммерческой и офисной высокоскоростной печати. Голубой пигмент является одной из трех базовых цветных составляющих (CMY), участвуя в точном воспроизведении синих, зеленых и холодных оттенков при создании презентаций, схем и документов. Картридж оснащен совместимым электронным чипом и сразу готов к работе.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Cactus CS-F6T77AE представляет собой надежную и экономичную альтернативу оригинальному блоку для коммерческой и офисной высокоскоростной печати. Голубой пигмент является одной из трех базовых цветных составляющих (CMY), участвуя в точном воспроизведении синих, зеленых и холодных оттенков при создании презентаций, схем и документов. Картридж оснащен совместимым электронным чипом и сразу готов к работе.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Картридж струйный Cactus CS-F6T77AE 913A голубой (55мл) для HP PW 352dw/377dw/Pro 477dw/452dw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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