Картридж струйный Cactus CS-EPT694500 T6945 черный матовый (675мл) для Epson SureColor SC-T3000/T307
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х6
Вес, кг.
1.08
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT694500 T6945 черный матовый (675мл) для Epson SureColor SC-T3000/T307
Cactus CS-EPT694500 — это экономичный совместимый чернильный танк максимального объема, созданный для проектных институтов, архитектурных мастерских, типографий и копировальных центров. Матовый черный цвет является основным при печати текстовых документов, монохромных линий и графических элементов на матовых и инженерных бумагах. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного контроля остатка чернил и распознавания плоттером.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Cactus CS-EPT694500 — это экономичный совместимый чернильный танк максимального объема, созданный для проектных институтов, архитектурных мастерских, типографий и копировальных центров. Матовый черный цвет является основным при печати текстовых документов, монохромных линий и графических элементов на матовых и инженерных бумагах. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного контроля остатка чернил и распознавания плоттером.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT694500 T6945 черный матовый (675мл) для Epson SureColor SC-T3000/T307 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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