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Картридж струйный Cactus CS-EPT636800 T6368 черный матовый (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/79 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT636800 T6368 черный матовый (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/79

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Картридж струйный Cactus CS-EPT636800 T6368 черный матовый (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/79
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725031
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х5
Вес, кг.
1.08

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT636800 T6368 черный матовый (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/79

Cactus CS-EPT636800 — это совместимый чернильный блок экстра-объема, востребованный в архитектурных бюро, картографических центрах, фотостудиях и типографиях. Матовый черный пигмент поглощает максимум света и незаменим при печати текстов, тонких линий, чертежей САПР и графики на матовых, холщовых, инженерных и художественных (Fine Art) бумагах. Картридж оснащен совместимым электронным чипом и сразу готов к инсталляции в плоттер.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT636800 T6368 черный матовый (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/79




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-EPT636800 — это совместимый чернильный блок экстра-объема, востребованный в архитектурных бюро, картографических центрах, фотостудиях и типографиях. Матовый черный пигмент поглощает максимум света и незаменим при печати текстов, тонких линий, чертежей САПР и графики на матовых, холщовых, инженерных и художественных (Fine Art) бумагах. Картридж оснащен совместимым электронным чипом и сразу готов к инсталляции в плоттер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT636800 T6368 черный матовый (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/79 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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