Картридж струйный Cactus CS-EPT636300 T6363 пурпурный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/97
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х5
Вес, кг.
1.08
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT636300 T6363 пурпурный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/97
Cactus CS-EPT636300 — это надежная совместимая альтернатива оригинальному чернильному танку для использования в типографиях, рекламных агентствах, фотолабораториях и проектных бюро с большим ежедневным объемом работ. Пурпурный пигмент является базовым элементом палитры CMYK, отвечая за корректное воспроизведение красных, фиолетовых, синих и сложных телесных оттенков на картах, рендерах, репродукциях художественных картин и схемах. Блок поставляется со встроенным электронным чипом и сразу готов к инсталляции в плоттер.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Cactus CS-EPT636300 — это надежная совместимая альтернатива оригинальному чернильному танку для использования в типографиях, рекламных агентствах, фотолабораториях и проектных бюро с большим ежедневным объемом работ. Пурпурный пигмент является базовым элементом палитры CMYK, отвечая за корректное воспроизведение красных, фиолетовых, синих и сложных телесных оттенков на картах, рендерах, репродукциях художественных картин и схемах. Блок поставляется со встроенным электронным чипом и сразу готов к инсталляции в плоттер.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT636300 T6363 пурпурный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/97 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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