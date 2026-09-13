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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725026
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Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT636100 T6361 черный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/9700
Cactus CS-EPT636100 — это совместимый чернильный блок премиального сегмента, востребованный в профессиональных фотолабораториях, художественных студиях, багетных мастерских и типографиях высокого уровня. Цвет «фото черный» предназначен исключительно для работы на глянцевых, полуглянцевых, сатиновых и атласных типах фотобумаг. В отличие от матового черного аналога (T6368), он сохраняет естественный зеркальный блеск покрытия носителя, исключает возникновение эффекта бронзинга и обеспечивает максимальную глубину теней и контрастность на темных участках художественных снимков. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного контроля остатка чернил и автоматического распознавания плоттером.
Cactus CS-EPT636100 — это совместимый чернильный блок премиального сегмента, востребованный в профессиональных фотолабораториях, художественных студиях, багетных мастерских и типографиях высокого уровня. Цвет «фото черный» предназначен исключительно для работы на глянцевых, полуглянцевых, сатиновых и атласных типах фотобумаг. В отличие от матового черного аналога (T6368), он сохраняет естественный зеркальный блеск покрытия носителя, исключает возникновение эффекта бронзинга и обеспечивает максимальную глубину теней и контрастность на темных участках художественных снимков. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного контроля остатка чернил и автоматического распознавания плоттером.
Картридж струйный Cactus CS-EPT636100 T6361 черный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/9700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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