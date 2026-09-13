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Картридж струйный Cactus CS-EPT636100 T6361 черный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/9700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT636100 T6361 черный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/9700

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Картридж струйный Cactus CS-EPT636100 T6361 черный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/9700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725026
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х5
Вес, кг.
1.08

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT636100 T6361 черный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/9700

Cactus CS-EPT636100 — это совместимый чернильный блок премиального сегмента, востребованный в профессиональных фотолабораториях, художественных студиях, багетных мастерских и типографиях высокого уровня. Цвет «фото черный» предназначен исключительно для работы на глянцевых, полуглянцевых, сатиновых и атласных типах фотобумаг. В отличие от матового черного аналога (T6368), он сохраняет естественный зеркальный блеск покрытия носителя, исключает возникновение эффекта бронзинга и обеспечивает максимальную глубину теней и контрастность на темных участках художественных снимков. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного контроля остатка чернил и автоматического распознавания плоттером.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT636100 T6361 черный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/9700




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-EPT636100 — это совместимый чернильный блок премиального сегмента, востребованный в профессиональных фотолабораториях, художественных студиях, багетных мастерских и типографиях высокого уровня. Цвет «фото черный» предназначен исключительно для работы на глянцевых, полуглянцевых, сатиновых и атласных типах фотобумаг. В отличие от матового черного аналога (T6368), он сохраняет естественный зеркальный блеск покрытия носителя, исключает возникновение эффекта бронзинга и обеспечивает максимальную глубину теней и контрастность на темных участках художественных снимков. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного контроля остатка чернил и автоматического распознавания плоттером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT636100 T6361 черный (700мл) для Epson Stylus PRO 7700/7890/7900/9700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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