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Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000

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Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
480
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725015
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
480
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х2
Вес, г.
40

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000

Cactus CS-EPT04F5 — это совместимый штучный картридж с красными чернилами и встроенным чипом. Он создан как доступный аналог оригинального картриджа Epson 478XL (C13T04F54010). Дополнительный красный цвет в системе печати принтера XP-15000 существенно расширяет цветовой охват, позволяя получать насыщенные и реалистичные оттенки на глянцевой и матовой фотобумаге.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
480
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-EPT04F5 — это совместимый штучный картридж с красными чернилами и встроенным чипом. Он создан как доступный аналог оригинального картриджа Epson 478XL (C13T04F54010). Дополнительный красный цвет в системе печати принтера XP-15000 существенно расширяет цветовой охват, позволяя получать насыщенные и реалистичные оттенки на глянцевой и матовой фотобумаге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT04F5 478XL красный (10.2мл) для Epson Expression Photo HD XP-15000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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