Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K15A) Yellow для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725003
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х5
Вес, г.
450
Описание товара Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K15A) Yellow для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый
NV Print 728 (NV-F9K15A) — совместимый желтый струйный картридж максимального объема со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок HP 728 (F9K15A). Предназначен для существенного снижения себестоимости широкоформатной печати при сохранении корректной цветопередачи. Используется для вывода цветных карт, архитектурных проектов, ГИС-схем и графиков. Конструкция корпуса обеспечивает герметичное соединение с плоттером и стабильное распознавание устройством.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
NV Print 728 (NV-F9K15A) — совместимый желтый струйный картридж максимального объема со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок HP 728 (F9K15A). Предназначен для существенного снижения себестоимости широкоформатной печати при сохранении корректной цветопередачи. Используется для вывода цветных карт, архитектурных проектов, ГИС-схем и графиков. Конструкция корпуса обеспечивает герметичное соединение с плоттером и стабильное распознавание устройством.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K15A) Yellow для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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