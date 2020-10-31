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Wi-Fi адаптер ASUS USB-N13

Артикул: 72499
  • WiFi адаптер ASUS USB-N13 - фото 1
  • WiFi адаптер ASUS USB-N13 - фото 2
  • WiFi адаптер ASUS USB-N13 - фото 3
WiFi адаптер ASUS USB-N13 - фото 1
WiFi адаптер ASUS USB-N13 - фото 2
WiFi адаптер ASUS USB-N13 - фото 3
1 250 руб. 
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Артикул: 72499
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительно2 внутренние антенны
Защита информацииWEP, WPA, WPA2
Интерфейс подключенияUSB
Количество внешних антенннет
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Мощность передатчика17 dBM
Стандарт беспроводной связи802.11g, 802.11n, 802.11b
ТипWi-Fi адаптер
Беспроводной адаптер Asus USB-N13 обеспечивает пользователя скоростной беспроводной интернет высокого качества. Адаптер оснащен антенной, обеспечивающий максимально широкий радиус сигнала и качественное соединение на дальнем расстоянии. Безопасность данных сохраняется с помощью WPA/WPA2 защиты. Адаптер совместим с максимальным количеством операционных систем. Адаптер работает на частоте 2,4 ГГц, и выдает соединение до 300 Мбит/с. Заявленные характеристики обеспечивают просмотр видео высокого качества, скоростную передачу данных.


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Wi-Fi адаптер ASUS USB-N13 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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