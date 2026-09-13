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Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P19A) Cyan для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P19A) Cyan для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P19A) Cyan для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724990
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
230

Описание товара Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P19A) Cyan для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый

NV Print 727 (NV-B3P19A) — это совместимый голубой струйный картридж стандартной емкости (130 мл) со встроенным чипом, который служит экономичным аналогом оригинального блока HP 727 (B3P19A). Данный объем ориентирован на пользователей с умеренной интенсивностью печати. Картридж предназначен для качественного вывода проектной документации, чертежей САПР, ГИС-карт и презентационных материалов. Конструкция контейнера обеспечивает легкую установку, герметичность соединения и стабильное распознавание печатающим устройством.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P19A) Cyan для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 727 (NV-B3P19A) — это совместимый голубой струйный картридж стандартной емкости (130 мл) со встроенным чипом, который служит экономичным аналогом оригинального блока HP 727 (B3P19A). Данный объем ориентирован на пользователей с умеренной интенсивностью печати. Картридж предназначен для качественного вывода проектной документации, чертежей САПР, ГИС-карт и презентационных материалов. Конструкция контейнера обеспечивает легкую установку, герметичность соединения и стабильное распознавание печатающим устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P19A) Cyan для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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