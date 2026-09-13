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Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9372A) Magenta для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9372A) Magenta для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл)

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Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9372A) Magenta для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724987
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
230

Описание товара Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9372A) Magenta для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл)

NV Print 72 (NV-C9372A) — это совместимый цветной струйный картридж объемом 130 мл со встроенным чипом, выступающий в качестве доступного аналога оригинального контейнера HP 72 (C9372A). Изделие предназначено для качественного вывода цветных чертежей САПР, ГИС-карт, презентационных плакатов и графических схем. Картридж поставляется готовым к установке, стабильно распознается плоттером и гарантирует герметичность подключения к гидравлической системе оборудования

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9372A) Magenta для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 72 (NV-C9372A) — это совместимый цветной струйный картридж объемом 130 мл со встроенным чипом, выступающий в качестве доступного аналога оригинального контейнера HP 72 (C9372A). Изделие предназначено для качественного вывода цветных чертежей САПР, ГИС-карт, презентационных плакатов и графических схем. Картридж поставляется готовым к установке, стабильно распознается плоттером и гарантирует герметичность подключения к гидравлической системе оборудования
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9372A) Magenta для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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