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Струйный картридж NV Print 711 (NV-CZ133A) Black для HP Designjet T120/T520 (80 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 711 (NV-CZ133A) Black для HP Designjet T120/T520 (80 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 711 (NV-CZ133A) Black для HP Designjet T120/T520 (80 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724982
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
130

Описание товара Струйный картридж NV Print 711 (NV-CZ133A) Black для HP Designjet T120/T520 (80 мл) совместимый

NV Print 711 (NV-CZ133A) — это совместимый черный струйный картридж повышенного объема, служащий доступным аналогом оригинального контейнера HP 711 (CZ133A). Использование пигментных чернил делает его идеальным решением для вывода чертежей САПР, ГИС-карт и проектной документации в проектных и архитектурных мастерских, где критически важна контрастность линий и стойкость документов. Поставляется с чипом, стабильно распознается печатающим устройством и гарантирует герметичность подключения к гидросистеме плоттера

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 711 (NV-CZ133A) Black для HP Designjet T120/T520 (80 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 711 (NV-CZ133A) — это совместимый черный струйный картридж повышенного объема, служащий доступным аналогом оригинального контейнера HP 711 (CZ133A). Использование пигментных чернил делает его идеальным решением для вывода чертежей САПР, ГИС-карт и проектной документации в проектных и архитектурных мастерских, где критически важна контрастность линий и стойкость документов. Поставляется с чипом, стабильно распознается печатающим устройством и гарантирует герметичность подключения к гидросистеме плоттера
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 711 (NV-CZ133A) Black для HP Designjet T120/T520 (80 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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