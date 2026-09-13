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Струйный картридж NV Print 122XL (NV-CH564H) Color для HP DeskJet 1050/2050/3050 (18 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 122XL (NV-CH564H) Color для HP DeskJet 1050/2050/3050 (18 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 122XL (NV-CH564H) Color для HP DeskJet 1050/2050/3050 (18 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724977
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
90

Описание товара Струйный картридж NV Print 122XL (NV-CH564H) Color для HP DeskJet 1050/2050/3050 (18 мл) совместимый

NV Print 122XL (NV-CH564HE) — совместимый трехцветный картридж со встроенной печатающей головкой и чипом, заменяющий оригинальный расходник HP 122XL (CH564HE). Поскольку печатающий узел расположен на самом картридже, его замена полностью обновляет систему дюз, исключая проблемы с качеством отпечатков из-за долгого простоя. Это экономичное решение для повседневной печати цветных текстов, рефератов, графиков и иллюстраций.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 122XL (NV-CH564H) Color для HP DeskJet 1050/2050/3050 (18 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 122XL (NV-CH564HE) — совместимый трехцветный картридж со встроенной печатающей головкой и чипом, заменяющий оригинальный расходник HP 122XL (CH564HE). Поскольку печатающий узел расположен на самом картридже, его замена полностью обновляет систему дюз, исключая проблемы с качеством отпечатков из-за долгого простоя. Это экономичное решение для повседневной печати цветных текстов, рефератов, графиков и иллюстраций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 122XL (NV-CH564H) Color для HP DeskJet 1050/2050/3050 (18 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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