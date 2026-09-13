Top.Mail.Ru
Печатающая головка NV Print 80 (NV-C4822A-RE) для HP 1000/HP1050/HP1055 (восстановленная, совместимая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Печатающая головка NV Print 80 (NV-C4822A-RE) для HP 1000/HP1050/HP1055 (восстановленная, совместимая)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Печатающая головка NV Print 80 (NV-C4822A-RE) для HP 1000/HP1050/HP1055 (восстановленная, совместимая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724973
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Печатающая головка NV Print 80 (NV-C4822A-RE) для HP 1000/HP1050/HP1055 (восстановленная, совместимая)

NV Print 80 (NV-C4822A-RE) — это высокоемкий совместимый пурпурный картридж со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок HP 80 (C4822A). Создан на базе восстановленного оригинального корпуса, что гарантирует идеальную физическую совместимость, полную герметичность гидравлических клапанов плоттера и бесперебойную подачу красителя. Изделие предназначено для снижения себестоимости профессиональной потоковой печати цветных ГИС-карт, архитектурных рендеров, сложных САПР-чертежей и графиков.

Отзывы о товаре Печатающая головка NV Print 80 (NV-C4822A-RE) для HP 1000/HP1050/HP1055 (восстановленная, совместимая)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 80 (NV-C4822A-RE) — это высокоемкий совместимый пурпурный картридж со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок HP 80 (C4822A). Создан на базе восстановленного оригинального корпуса, что гарантирует идеальную физическую совместимость, полную герметичность гидравлических клапанов плоттера и бесперебойную подачу красителя. Изделие предназначено для снижения себестоимости профессиональной потоковой печати цветных ГИС-карт, архитектурных рендеров, сложных САПР-чертежей и графиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка NV Print 80 (NV-C4822A-RE) для HP 1000/HP1050/HP1055 (восстановленная, совместимая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...