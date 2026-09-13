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Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE018A-RE) Magenta/Yellow для HP (восстановленная, совместимая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE018A-RE) Magenta/Yellow для HP (восстановленная, совместимая)

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Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE018A-RE) Magenta/Yellow для HP (восстановленная, совместимая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724968
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Цвет
жёлтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE018A-RE) Magenta/Yellow для HP (восстановленная, совместимая)

Печатающая головка NV Print NVP 771 Magenta/Yellow для HP совместимая NV-CE018A-RE представляет собой надежное решение для качественной печати. Она обеспечивает точное воспроизведение цветов благодаря многоцветной палитре, что позволяет добиваться ярких и насыщенных изображений. Компактные габариты 115x85x34 мм и небольшой вес 0.095 кг делают установку и замену головки удобной и простой. Печатающая головка поставляется в упаковке по одной штуке, что позволяет легко контролировать запасы и своевременно пополнять их. Совместимость с устройствами HP гарантирует стабильную работу и высокую производительность, что делает эту модель оптимальным выбором для пользователей, стремящихся к качественной и бесперебойной печати.

Отзывы о товаре Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE018A-RE) Magenta/Yellow для HP (восстановленная, совместимая)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Цвет
жёлтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Печатающая головка NV Print NVP 771 Magenta/Yellow для HP совместимая NV-CE018A-RE представляет собой надежное решение для качественной печати. Она обеспечивает точное воспроизведение цветов благодаря многоцветной палитре, что позволяет добиваться ярких и насыщенных изображений. Компактные габариты 115x85x34 мм и небольшой вес 0.095 кг делают установку и замену головки удобной и простой. Печатающая головка поставляется в упаковке по одной штуке, что позволяет легко контролировать запасы и своевременно пополнять их. Совместимость с устройствами HP гарантирует стабильную работу и высокую производительность, что делает эту модель оптимальным выбором для пользователей, стремящихся к качественной и бесперебойной печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE018A-RE) Magenta/Yellow для HP (восстановленная, совместимая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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