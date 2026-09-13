Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE017A-RE) Matt Black/Chromatic Red для HP (восстановленная, совместимая)
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724967
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
100
Описание товара Печатающая головка NV Print 771 (NV-CE017A-RE) Matt Black/Chromatic Red для HP (восстановленная, совместимая)
NV Print 771 (NV-CE017A-RE) — это заводская восстановленная двухцветная печатающая головка, заменяющая оригинальный узел HP 771 (CE017A). Этот блок отвечает за подачу контрастного матового черного пигмента и хроматического красного цвета, который существенно расширяет цветовой охват плоттера при печати наружной и интерьерной рекламы, постеров и яркой графики. Восстановленный оригинальный конструктив гарантирует идеальную физическую посадку в каретку и герметичность подключения к гидросистеме.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для HP
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
NV Print 771 (NV-CE017A-RE) — это заводская восстановленная двухцветная печатающая головка, заменяющая оригинальный узел HP 771 (CE017A). Этот блок отвечает за подачу контрастного матового черного пигмента и хроматического красного цвета, который существенно расширяет цветовой охват плоттера при печати наружной и интерьерной рекламы, постеров и яркой графики. Восстановленный оригинальный конструктив гарантирует идеальную физическую посадку в каретку и герметичность подключения к гидросистеме.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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