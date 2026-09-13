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Печатающая головка NV Print 72 (NV-C9380A-RE) Gray and Photo Black для HP Designjet T610/T770/T790 (восстановленная, совместимая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Печатающая головка NV Print 72 (NV-C9380A-RE) Gray and Photo Black для HP Designjet T610/T770/T790 (восстановленная, совместимая)

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Печатающая головка NV Print 72 (NV-C9380A-RE) Gray and Photo Black для HP Designjet T610/T770/T790 (восстановленная, совместимая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724963
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
черный, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Печатающая головка NV Print 72 (NV-C9380A-RE) Gray and Photo Black для HP Designjet T610/T770/T790 (восстановленная, совместимая)

NV Print 72 (NV-C9380A-RE) — это заводская восстановленная двухцветная печатающая головка, заменяющая оригинальный узел HP 72 (C9380A). Данный блок объединяет два основных цветных канала триады и отвечает за формирование точной цветопередачи, ярких оттенков и плавных переходов при печати графиков, презентационных плакатов и ГИС-карт. Восстановленный оригинальный конструктив корпуса исключает проблемы с физической установкой в каретку, предотвращает протечки чернил и гарантирует успешное прохождение автоматической калибровки дюз.

Отзывы о товаре Печатающая головка NV Print 72 (NV-C9380A-RE) Gray and Photo Black для HP Designjet T610/T770/T790 (восстановленная, совместимая)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
черный, серый
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 72 (NV-C9380A-RE) — это заводская восстановленная двухцветная печатающая головка, заменяющая оригинальный узел HP 72 (C9380A). Данный блок объединяет два основных цветных канала триады и отвечает за формирование точной цветопередачи, ярких оттенков и плавных переходов при печати графиков, презентационных плакатов и ГИС-карт. Восстановленный оригинальный конструктив корпуса исключает проблемы с физической установкой в каретку, предотвращает протечки чернил и гарантирует успешное прохождение автоматической калибровки дюз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка NV Print 72 (NV-C9380A-RE) Gray and Photo Black для HP Designjet T610/T770/T790 (восстановленная, совместимая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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