Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4813A-RE) Yellow для HP (восстановленная, совместимая)
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724962
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
120
Описание товара Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4813A-RE) Yellow для HP (восстановленная, совместимая)
NV Print 11 (NV-C4813A-RE) — это заводская восстановленная печатающая головка желтого цвета, заменяющая оригинальный узел HP 11 Yellow (C4813A). Она обеспечивает прецизионное распыление красителя, необходимое для правильного формирования цветовой палитры при печати презентационных графиков, плакатов, чертежей САПР и ГИС-карт. Восстановленный оригинальный конструктив корпуса гарантирует идеальную физическую посадку в каретку и герметичность подключения к гидросистеме плоттера.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
NV Print 11 (NV-C4813A-RE) — это заводская восстановленная печатающая головка желтого цвета, заменяющая оригинальный узел HP 11 Yellow (C4813A). Она обеспечивает прецизионное распыление красителя, необходимое для правильного формирования цветовой палитры при печати презентационных графиков, плакатов, чертежей САПР и ГИС-карт. Восстановленный оригинальный конструктив корпуса гарантирует идеальную физическую посадку в каретку и герметичность подключения к гидросистеме плоттера.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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