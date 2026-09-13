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Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4811A-RE) Cyan для HP (восстановленная, совместимая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4811A-RE) Cyan для HP (восстановленная, совместимая)

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Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4811A-RE) Cyan для HP (восстановленная, совместимая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724960
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
120

Описание товара Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4811A-RE) Cyan для HP (восстановленная, совместимая)

Печатающая головка NV Print NVP 11 Cyan для HP совместимая NV-C4811A-RE представляет собой надежное решение для качественной печати. Она обеспечивает четкость и насыщенность голубого цвета, что особенно важно для создания ярких и детализированных изображений. Совместимость с принтерами HP делает ее универсальным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному сочетанию качества и стоимости. Компактные размеры 62x35x95 мм и вес 0.120 кг позволяют легко устанавливать и заменять головку без лишних усилий. Упаковка содержит одну печатающую головку, что удобно для индивидуального использования или замены в случае необходимости.

Отзывы о товаре Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4811A-RE) Cyan для HP (восстановленная, совместимая)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Комплектующие
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Печатающая головка NV Print NVP 11 Cyan для HP совместимая NV-C4811A-RE представляет собой надежное решение для качественной печати. Она обеспечивает четкость и насыщенность голубого цвета, что особенно важно для создания ярких и детализированных изображений. Совместимость с принтерами HP делает ее универсальным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному сочетанию качества и стоимости. Компактные размеры 62x35x95 мм и вес 0.120 кг позволяют легко устанавливать и заменять головку без лишних усилий. Упаковка содержит одну печатающую головку, что удобно для индивидуального использования или замены в случае необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4811A-RE) Cyan для HP (восстановленная, совместимая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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