Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4811A-RE) Cyan для HP (восстановленная, совместимая)
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Характеристики
Описание товара Печатающая головка NV Print 11 (NV-C4811A-RE) Cyan для HP (восстановленная, совместимая)
Печатающая головка NV Print NVP 11 Cyan для HP совместимая NV-C4811A-RE представляет собой надежное решение для качественной печати. Она обеспечивает четкость и насыщенность голубого цвета, что особенно важно для создания ярких и детализированных изображений. Совместимость с принтерами HP делает ее универсальным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному сочетанию качества и стоимости. Компактные размеры 62x35x95 мм и вес 0.120 кг позволяют легко устанавливать и заменять головку без лишних усилий. Упаковка содержит одну печатающую головку, что удобно для индивидуального использования или замены в случае необходимости.
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