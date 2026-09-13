Струйный картридж NV Print T9734 (NV-C13T973400) Yellow для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 000 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724954
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х7
Вес, г.
710
Описание товара Струйный картридж NV Print T9734 (NV-C13T973400) Yellow для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 000 стр) совместимый
NV Print T9734 (NV-C13T973400) — это совместимый высокоемкий контейнер-пакет с желтыми чернилами, созданный для замены оригинального блока Epson T9734. Он ориентирован на корпоративный сегмент с огромными объемами ежедневной печати. Форм-фактор гибкого пакета обеспечивает полную выработку чернил без остатка. Контейнер поставляется без чипа (чип переставляется с оригинального блока либо используется обнуляемый авточип в зависимости от версии принтера), что позволяет радикально снизить затраты на офисную печать документов и цветных отчетов.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
NV Print T9734 (NV-C13T973400) — это совместимый высокоемкий контейнер-пакет с желтыми чернилами, созданный для замены оригинального блока Epson T9734. Он ориентирован на корпоративный сегмент с огромными объемами ежедневной печати. Форм-фактор гибкого пакета обеспечивает полную выработку чернил без остатка. Контейнер поставляется без чипа (чип переставляется с оригинального блока либо используется обнуляемый авточип в зависимости от версии принтера), что позволяет радикально снизить затраты на офисную печать документов и цветных отчетов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Струйный картридж NV Print T9734 (NV-C13T973400) Yellow для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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