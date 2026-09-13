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Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый

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Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724951
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х7
Вес, г.
710

Описание товара Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый

NV Print T9731 (NV-C13T973100) — это совместимый черный чернильный пакет сверхвысокой емкости, созданный для замены оригинального контейнера Epson T9731. Является основным рабочим элементом системы RIPS, отвечающим за печать текстовой документации, договоров и бланков в корпоративном сегменте с огромным ежедневным документооборотом. Продукт обеспечивает бесперебойную подачу красителя в печатный тракт и позволяет снизить себестоимость отпечатка до минимума по сравнению с оригинальными расходными материалами.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print T9731 (NV-C13T973100) — это совместимый черный чернильный пакет сверхвысокой емкости, созданный для замены оригинального контейнера Epson T9731. Является основным рабочим элементом системы RIPS, отвечающим за печать текстовой документации, договоров и бланков в корпоративном сегменте с огромным ежедневным документооборотом. Продукт обеспечивает бесперебойную подачу красителя в печатный тракт и позволяет снизить себестоимость отпечатка до минимума по сравнению с оригинальными расходными материалами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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