Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724951
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х7
Вес, г.
710
Описание товара Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый
NV Print T9731 (NV-C13T973100) — это совместимый черный чернильный пакет сверхвысокой емкости, созданный для замены оригинального контейнера Epson T9731. Является основным рабочим элементом системы RIPS, отвечающим за печать текстовой документации, договоров и бланков в корпоративном сегменте с огромным ежедневным документооборотом. Продукт обеспечивает бесперебойную подачу красителя в печатный тракт и позволяет снизить себестоимость отпечатка до минимума по сравнению с оригинальными расходными материалами.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
22500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
NV Print T9731 (NV-C13T973100) — это совместимый черный чернильный пакет сверхвысокой емкости, созданный для замены оригинального контейнера Epson T9731. Является основным рабочим элементом системы RIPS, отвечающим за печать текстовой документации, договоров и бланков в корпоративном сегменте с огромным ежедневным документооборотом. Продукт обеспечивает бесперебойную подачу красителя в печатный тракт и позволяет снизить себестоимость отпечатка до минимума по сравнению с оригинальными расходными материалами.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Струйный картридж NV Print T9731 (NV-C13T973100) Black для Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS), WF-C869RDTWFSW (22 500 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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