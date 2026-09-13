Струйный картридж NV Print T8584 Yellow для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724944
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х11х5
Вес, кг.
1
Описание товара Струйный картридж NV Print T8584 Yellow для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый
NV Print T8584 — совместимый струйный картридж сверхвысокой емкости, созданный в качестве доступной альтернативы оригинальному блоку Epson T8584 (C13T858400). Предназначен для использования в корпоративном секторе и крупных копировальных центрах с экстремально высокими объемами ежедневной цветной печати. Конструкция массивного пластикового бокса обеспечивает надежное сопряжение с чернильным трактом МФУ. В зависимости от ревизии поставляется без сложного чипа либо требует деактивации контроля чернил, позволяя радикально снизить затраты на эксплуатацию печатного оборудования
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
NV Print T8584 — совместимый струйный картридж сверхвысокой емкости, созданный в качестве доступной альтернативы оригинальному блоку Epson T8584 (C13T858400). Предназначен для использования в корпоративном секторе и крупных копировальных центрах с экстремально высокими объемами ежедневной цветной печати. Конструкция массивного пластикового бокса обеспечивает надежное сопряжение с чернильным трактом МФУ. В зависимости от ревизии поставляется без сложного чипа либо требует деактивации контроля чернил, позволяя радикально снизить затраты на эксплуатацию печатного оборудования
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Струйный картридж NV Print T8584 Yellow для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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