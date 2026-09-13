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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724943
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Описание товара Струйный картридж NV Print T8583 Magenta для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый
Струйный картридж NV Print T8583 Magenta предназначен для использования с принтерами Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 и WF-C20590 D4TWF, обеспечивая высокое качество печати на протяжении всего срока службы. Этот совместимый картридж позволяет печатать до 50000 страниц, что делает его экономичным решением для офисов с большими объемами печати. Пурпурный цвет чернил обеспечивает яркие и насыщенные изображения, что особенно важно для документов с графическими элементами. Изготовленный из прочного пластика, картридж имеет размеры 560x110x50 мм, что упрощает его установку и замену. Отсутствие чипа не влияет на производительность, сохраняя при этом доступную стоимость.
Струйный картридж NV Print T8583 Magenta предназначен для использования с принтерами Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 и WF-C20590 D4TWF, обеспечивая высокое качество печати на протяжении всего срока службы. Этот совместимый картридж позволяет печатать до 50000 страниц, что делает его экономичным решением для офисов с большими объемами печати. Пурпурный цвет чернил обеспечивает яркие и насыщенные изображения, что особенно важно для документов с графическими элементами. Изготовленный из прочного пластика, картридж имеет размеры 560x110x50 мм, что упрощает его установку и замену. Отсутствие чипа не влияет на производительность, сохраняя при этом доступную стоимость.
Струйный картридж NV Print T8583 Magenta для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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