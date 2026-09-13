Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724941
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Описание товара Струйный картридж NV Print T8581 Black для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый
Струйный картридж NV Print T8581 Black представляет собой надежное решение для печати на устройствах Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 и WF-C20590 D4TWF. Этот картридж обеспечивает высокую производительность, позволяя напечатать до 50 000 страниц, что делает его идеальным для офисов с большим объемом печати. Совместимость с популярными моделями Epson гарантирует стабильную работу и качественные отпечатки. Черный цвет картриджа обеспечивает четкость и насыщенность текста и графики. Изготовленный из прочного пластика, картридж отличается долговечностью и устойчивостью к износу. Компактные габариты позволяют легко устанавливать и заменять картридж, что упрощает обслуживание печатного устройства.
Струйный картридж NV Print T8581 Black представляет собой надежное решение для печати на устройствах Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 и WF-C20590 D4TWF. Этот картридж обеспечивает высокую производительность, позволяя напечатать до 50 000 страниц, что делает его идеальным для офисов с большим объемом печати. Совместимость с популярными моделями Epson гарантирует стабильную работу и качественные отпечатки. Черный цвет картриджа обеспечивает четкость и насыщенность текста и графики. Изготовленный из прочного пластика, картридж отличается долговечностью и устойчивостью к износу. Компактные габариты позволяют легко устанавливать и заменять картридж, что упрощает обслуживание печатного устройства.
Струйный картридж NV Print T8581 Black для Epson WorkForce Enterprise WF-C20590/ WF-C20590 D4TWF (50 000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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