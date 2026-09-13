Струйный картридж NV Print T6944 (NV-C13T694400) Yellow для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х11х4
Вес, г.
960
Описание товара Струйный картридж NV Print T6944 (NV-C13T694400) Yellow для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый
NV Print T6944 (NV-C13T694400) — это совместимый желтый картридж максимального объема со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок Epson T6944. Он разработан для существенного снижения себестоимости широкоформатной печати при сохранении корректной цветопередачи. Используется в проектных бюро, типографиях и рекламных студиях для вывода цветных карт, архитектурных проектов, ГИС-схем и ярких афиш. Конструкция корпуса обеспечивает герметичное соединение с плоттером и стабильное распознавание устройством.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
NV Print T6944 (NV-C13T694400) — это совместимый желтый картридж максимального объема со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок Epson T6944. Он разработан для существенного снижения себестоимости широкоформатной печати при сохранении корректной цветопередачи. Используется в проектных бюро, типографиях и рекламных студиях для вывода цветных карт, архитектурных проектов, ГИС-схем и ярких афиш. Конструкция корпуса обеспечивает герметичное соединение с плоттером и стабильное распознавание устройством.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Струйный картридж NV Print T6944 (NV-C13T694400) Yellow для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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