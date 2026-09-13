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Струйный картридж NV Print T6943 (NV-C13T694300) Magenta для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print T6943 (NV-C13T694300) Magenta для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print T6943 (NV-C13T694300) Magenta для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724939
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х11х4
Вес, г.
960

Описание товара Струйный картридж NV Print T6943 (NV-C13T694300) Magenta для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый

NV Print T6943 (NV-C13T694300) — это совместимый пурпурный картридж максимального объема со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок Epson T6943. Разработан для экономичного и качественного вывода проектной документации, архитектурных планов, ГИС-карт, презентационных материалов и интерьерной рекламы в проектных бюро и копировальных центрах. Конструкция корпуса полностью повторяет оригинальную геометрию, герметично стыкуется с плоттером и стабильно им распознается

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T6943 (NV-C13T694300) Magenta для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print T6943 (NV-C13T694300) — это совместимый пурпурный картридж максимального объема со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок Epson T6943. Разработан для экономичного и качественного вывода проектной документации, архитектурных планов, ГИС-карт, презентационных материалов и интерьерной рекламы в проектных бюро и копировальных центрах. Конструкция корпуса полностью повторяет оригинальную геометрию, герметично стыкуется с плоттером и стабильно им распознается
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print T6943 (NV-C13T694300) Magenta для Epson SureColor SC-T5200/T3200/T7200 (700 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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