Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724935
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Описание товара Струйный картридж NV Print T40D3 (NV-C13T40D340) Magenta для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый
Струйный картридж NV Print T40D3 Magenta предназначен для использования с принтерами Epson SureColor SC-T5100 и T3100, обеспечивая высококачественную печать в пурпурном цвете. Объем картриджа составляет 50 мл, что позволяет выполнять значительное количество печатных заданий без частой замены расходных материалов. Совместимость с популярными моделями принтеров Epson делает его универсальным решением для различных задач. Изготовленный из прочного пластика, картридж отличается надежностью и долговечностью. Компактные размеры 110x55x40 мм упрощают его установку и хранение. Отсутствие чипа позволяет снизить затраты на печать, сохраняя при этом высокое качество отпечатков.
Струйный картридж NV Print T40D3 Magenta предназначен для использования с принтерами Epson SureColor SC-T5100 и T3100, обеспечивая высококачественную печать в пурпурном цвете. Объем картриджа составляет 50 мл, что позволяет выполнять значительное количество печатных заданий без частой замены расходных материалов. Совместимость с популярными моделями принтеров Epson делает его универсальным решением для различных задач. Изготовленный из прочного пластика, картридж отличается надежностью и долговечностью. Компактные размеры 110x55x40 мм упрощают его установку и хранение. Отсутствие чипа позволяет снизить затраты на печать, сохраняя при этом высокое качество отпечатков.
Струйный картридж NV Print T40D3 (NV-C13T40D340) Magenta для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T40D3 (NV-C13T40D340) Magenta для Epson SureColor SC-T5100/T3100 (50 мл) совместимый