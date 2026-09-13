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Струйный картридж NV Print T0814 (NV-C13T11144A10) Yellow для Epson Stylus Photo 1410/R270/R290/R295/R390/RX590/RX610/RX615/X690/TX650/TX659/TX700/TX700W/TX710W/TX800/T50/T59 (18.2 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print T0814 (NV-C13T11144A10) Yellow для Epson Stylus Photo 1410/R270/R290/R295/R390/RX590/RX610/RX615/X690/TX650/TX659/TX700/TX700W/TX710W/TX800/T50/T59 (18.2 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print T0814 (NV-C13T11144A10) Yellow для Epson Stylus Photo 1410/R270/R290/R295/R390/RX590/RX610/RX615/X690/TX650/TX659/TX700/TX700W/TX710W/TX800/T50/T59 (18.2 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724930
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
520
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
40

Описание товара Струйный картридж NV Print T0814 (NV-C13T11144A10) Yellow для Epson Stylus Photo 1410/R270/R290/R295/R390/RX590/RX610/RX615/X690/TX650/TX659/TX700/TX700W/TX710W/TX800/T50/T59 (18.2 мл) совместимый

Картридж NV Print T0814 — это совместимый неоригинальный элемент увеличенного объема, предназначенный для использования в шестицветной системе печати Epson. Качественные водорастворимые чернила гарантируют отсутствие зернистости, плавное смешивание и точную цветопередачу на любых типах фотобумаги. Картридж оснащен совместимым чипом, который стабильно распознается принтером и информирует о текущем уровне чернил.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print T0814 (NV-C13T11144A10) Yellow для Epson Stylus Photo 1410/R270/R290/R295/R390/RX590/RX610/RX615/X690/TX650/TX659/TX700/TX700W/TX710W/TX800/T50/T59 (18.2 мл) совместимый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
520
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print T0814 — это совместимый неоригинальный элемент увеличенного объема, предназначенный для использования в шестицветной системе печати Epson. Качественные водорастворимые чернила гарантируют отсутствие зернистости, плавное смешивание и точную цветопередачу на любых типах фотобумаги. Картридж оснащен совместимым чипом, который стабильно распознается принтером и информирует о текущем уровне чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print T0814 (NV-C13T11144A10) Yellow для Epson Stylus Photo 1410/R270/R290/R295/R390/RX590/RX610/RX615/X690/TX650/TX659/TX700/TX700W/TX710W/TX800/T50/T59 (18.2 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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