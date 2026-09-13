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Струйный картридж NV Print PG-440XL (NV-5219B001) Black для Canon Pixma MG2140/MG3140 (21 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print PG-440XL (NV-5219B001) Black для Canon Pixma MG2140/MG3140 (21 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print PG-440XL (NV-5219B001) Black для Canon Pixma MG2140/MG3140 (21 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724921
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print PG-440XL (NV-5219B001) Black для Canon Pixma MG2140/MG3140 (21 мл) совместимый

Картридж NV Print PG-440XL является совместимым аналогом со встроенной печатающей головкой. Он полностью заменяет оригинальный расходный материал в популярных домашних и офисных устройствах Canon PIXMA. Заправлен высококачественным черным пигментом, который позволяет реже производить замену за счет повышенного объема чернил и снижает стоимость каждого текстового отпечатка.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print PG-440XL (NV-5219B001) Black для Canon Pixma MG2140/MG3140 (21 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print PG-440XL является совместимым аналогом со встроенной печатающей головкой. Он полностью заменяет оригинальный расходный материал в популярных домашних и офисных устройствах Canon PIXMA. Заправлен высококачественным черным пигментом, который позволяет реже производить замену за счет повышенного объема чернил и снижает стоимость каждого текстового отпечатка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print PG-440XL (NV-5219B001) Black для Canon Pixma MG2140/MG3140 (21 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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