Струйный картридж NV Print PFI-707M NV-9823B001) Magenta для Canon ImagePrograf iPF830/ iPF831/ iPF840/ iPF841/ iPF850/ iPF851 (700 мл) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print PFI-707M NV-9823B001) Magenta для Canon ImagePrograf iPF830/ iPF831/ iPF840/ iPF841/ iPF850/ iPF851 (700 мл) совместимый
Струйный картридж NV Print NVP PFI-707M Magenta предназначен для использования с принтерами Canon ImagePrograf iPF830, iPF840 и iPF850, обеспечивая надежную и качественную печать. Благодаря большой емкости в 700 мл, этот картридж подходит для длительной эксплуатации без необходимости частой замены, что особенно удобно для крупных офисов и предприятий с высоким объемом печати. Совместимость с устройствами Canon гарантирует оптимальную работу и высокую производительность. Изготовленный из прочного пластика, картридж обладает компактными размерами 300x130x45 мм, что облегчает его хранение и установку. Отсутствие чипа упрощает процесс замены и использования.
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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