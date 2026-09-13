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Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit

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Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
2400
  • Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724899
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
2400
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х5
Вес, г.
130

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit

Картридж Cactus CS-LC569XLBK — это совместимый неоригинальный чернильный блок увеличенного объема для офисных МФУ Brother формата А3. Предназначен для экономичной повседневной печати больших объемов текстовых документов, рефератов, графиков и таблиц. Поставляется в готовом к установке виде и оснащен встроенным электронным чипом, который обеспечивает моментальное распознавание картриджа устройством и точный мониторинг расхода чернил.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
2400
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-LC569XLBK — это совместимый неоригинальный чернильный блок увеличенного объема для офисных МФУ Brother формата А3. Предназначен для экономичной повседневной печати больших объемов текстовых документов, рефератов, графиков и таблиц. Поставляется в готовом к установке виде и оснащен встроенным электронным чипом, который обеспечивает моментальное распознавание картриджа устройством и точный мониторинг расхода чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC569XLBK 569XL черный (58мл) для Brother MFC-J3520/J3720InkBenefit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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