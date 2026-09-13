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Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW

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Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
550
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724896
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
550
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х2
Вес, г.
60

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW

Картридж Cactus CS-LC3617C — это совместимый неоригинальный элемент стандартной емкости для цветной секции офисных МФУ Brother формата А3. Заправлен качественным пигментным красителем, который мгновенно закрепляется на обычной бумаге, что важно при двусторонней и высокоскоростной печати. Картридж поставляется полностью готовым к работе и укомплектован чипом для корректной индикации уровня чернил.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
550
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-LC3617C — это совместимый неоригинальный элемент стандартной емкости для цветной секции офисных МФУ Brother формата А3. Заправлен качественным пигментным красителем, который мгновенно закрепляется на обычной бумаге, что важно при двусторонней и высокоскоростной печати. Картридж поставляется полностью готовым к работе и укомплектован чипом для корректной индикации уровня чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC3617C черный (10мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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