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Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW

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Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
550
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724895
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
550
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х3
Вес, г.
60

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW

Картридж Cactus CS-LC3617BK — это совместимый неоригинальный чернильный блок стандартной емкости для основной монохромной секции офисных устройств Brother формата А3. Заправлен качественным пигментным красителем, который мгновенно сохнет на бумаге, исключая смазывание текста при двусторонней (дуплексной) и скоростной печати. Поставляется полностью готовым к установке и оснащен совместимым электронным чипом для контроля уровня красителя.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
550
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-LC3617BK — это совместимый неоригинальный чернильный блок стандартной емкости для основной монохромной секции офисных устройств Brother формата А3. Заправлен качественным пигментным красителем, который мгновенно сохнет на бумаге, исключая смазывание текста при двусторонней (дуплексной) и скоростной печати. Поставляется полностью готовым к установке и оснащен совместимым электронным чипом для контроля уровня красителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC3617BK черный (16мл) для Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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